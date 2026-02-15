Тело пермского бизнесмена нашли на льду Камы

Тело пермского бизнесмена Алексея Антипкина нашли на льду Камы

Пропавшего в Пермском крае основателя мебельной компании Алексея Антипкина нашли мертвым на льду реки Кама. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.

В сообщении ведомства говорится, что 13 февраля 2026 года в полицию поступило заявление о том, что мужчина ушел из своего дома в деревне Заозерье и не вернулся. В ходе поисков тело пропавшего гражданина было обнаружено на льду Камы.

Поисковый отряд «ПрикамьеПОИСК» сообщил, что после исчезновения 47-летнего мужчины были организованы волонтерские поиски в Хохловском сельском поселении.

По предварительной информации правоохранительных органов, смерть бизнесмена не носит криминальный характер. Для установления причин смерти Алексея Антипкина будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее также сообщалось, что загадочно пропавшую под Челябинском 19-летнюю девушку нашли мертвой. Девушка пропала почти две недели назад. Она вышла из дома 2 февраля и отправилась к бабушке, однако так и не дошла до нее. О том, что произошло, неизвестно. После исчезновения семья челябинки обратилась в полицию. В поисках девушки принимали участие около 400 человек: полицейские, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры.

