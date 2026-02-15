«Волшебник знает мои хотелки»: во сколько обошелся редкий подарок Петросяна жене

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 192 0

Люксовый аксессуар артист преподнес супруге в честь Дня святого Валентина.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Евгений Петросян подарил супруге винтажные часы в честь Дня всех влюбленных

Народный артист РСФСР Евгений Петросян не перестает удивлять свою супругу Татьяну Брухунову дорогими подарками. На День святого Валентина 80-летний артист преподнес ей винтажные часы-будильник. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость такого люксового презента варьируется от 100 до 140 тысяч рублей.

Своей радостью Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в социальных сетях, опубликовав фотографию часов. Она отметила, что найти такой необычный будильник было крайне сложно.

«Волшебник знает все мои хотелки», — подписала снимок в социальных сетях Татьяна.

Ранее сообщалось, что в январе супруги отдыхали на Мальдивах, и этот отпуск обошелся семейному бюджету в круглую сумму. По предварительным данным, поездка могла стоить около двух миллионов рублей. Пара остановилась в пятизвездочном отеле, где за сутки проживания можно оставить около 155 тысяч рублей.

