Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала не тратить время на разговоры о создании единой армии Евросоюза (ЕС). Такое заявление Каллас сделала в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.

«Создание отдельной армии в дополнение к той, которая уже входит в НАТО <…> Я вижу разговоры в Германии о призыве на военную службу и вижу проблемы там, так что я не думаю, что будет легко создать такую армию. <…> Давайте не будем тратить время на разговоры», — заявила глава евродипломатии.

Кроме того, Каллас обратила внимание на возможные трудности, которые могут появиться в управлении потенциальным объединенным войском, которое будет включено одновременно в ЕС и в НАТО. Вместо этого глава евродипломатии призвала коллег сосредоточиться на укреплении национальных сил в рамках НАТО.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики. По его словам, на фоне промышленного спада и структурных проблем континент может оказаться на обочине глобальных процессов. Венгерский глава подчеркнул, что западные государства, руководствуясь идеологическими установками, теряют конкурентоспособность. По его оценке, чрезмерные расходы на энергетический сектор подрывают экономический потенциал и ослабляют позиции региона в глобальной конкуренции.

