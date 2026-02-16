Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон

Риск завоза оспы обезьян в Россию в туристический сезон сохраняется. На пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что у двоих жителей Санкт-Петербурга выявили заболевание оспой обезьян, когда они вернулись из Таиланда. Уточняется, что оба случая были зафиксированы в один день.

«На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль», — добавили в пресс-службе.

Заболевшие были госпитализированы в местное медицинское учреждение. Врачи оценили их состояние как среднюю степень тяжести. В Роспотребнадзоре отметили, что был установлен круг контактных лиц, которые теперь находятся под наблюдением.

Специалистаы Межрегионального управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, а также организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщали ранее в ведомстве.

В московской Домодедовской больнице проходят лечение уже три пациента, заболевших оспой обезьян. Их состояние оценивается как «удовлетворительное». Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, а после выздоровления и прохождения карантинных мероприятий будут выписаны.

Оспа обезьян представляет собой это острое вирусное заболевание. В ранней фазе симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ. Оспа передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным. Болезнь опасна инфекциями кожи, пневмонией и сепсисом.

