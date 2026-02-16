Мюнхенская конференция по безопасности, в принципе, уже едва ассоциируется с «предотвращением конфликтов». Скорее даже наоборот, если внимательно прислушаться к риторике, которую ее участники позволяют себе в последнее время.

Но на этот раз, оказавшись без привычной американской опоры, европейские «ястребы» с трудом находили общий язык между собой. Чем именно этот форум отличался от предыдущих — в материале корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Европейские «мстители» наносят по Вашингтону свой ответный удар. Когда залы Мюнхенской конференции почти опустели, выпустили свое самое абсурдное оружие — Кая Каллас и ее вымышленный мир супергероев.

«Европейцы, общий сбор. Позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Вот только «капитан Америка» уже в самолете до Вашингтона. С билетом в один конец. Трансатлантический развод оформлен.

Что это, если не «финальное испытание» альянса на прочность? Американцы одной только речью госсекретаря Марко Рубио вскрыли европейские слабые места. Довели, конечно, не до слез, как в прошлом году, однако же — до отчаяния.

Мерц напоследок пытался разрядить обстановку шуточками. А французская оппозиция при повторном просмотре фиксирует драму еще и внутри самого ЕС.

«Я не могу прийти в себя от того, что Макрона проигнорировали», — написал французский политик Жон де Лорену.

Старожилы Мюнхена острее всех ощущают этот переломный момент. Как когда-то между Западом и Россией

«Я был в этом зале, когда господин Путин произносил свою речь в 2007 году. Мы были шокированы, но в какой-то момент мы не осознали, что это новая внешнеполитическая программа Российской Федерации. Только со временем мы это поняли», — отметил президент Латвии Эдгар Ренкевич.

«Да, если честно, я думаю, сам факт того, что четырех европейцев просят комментировать речь американца — уже часть проблемы», — отметил министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Аддад.

Но не лучше бы признать, что сама Европа и есть проблема? Конференция по безопасности, а на экране снова «маркетинг смерти» от Зеленского: «зимняя оружейная распродажа: «появилась недорогая возможность наносить дальнобойные удары».

Только у главных доноров денег совсем уже впритык. В кулуарах Мюнхена — новая битва за российские замороженные активы: Германия хочет направить 90 миллиардов на закупку американского оружия для Украины. Франция выступает против.

Spigel, пересказывая новый скандал в благородном семействе, выносит в заголовок говорящую цитату Зеленского: «худшее, что может услышать глава воюющей страны».

Германия и сама вдогонку обезоружила. После красочных презентаций Киева — зачем украинцам Taurus?

«Они достигли впечатляющих результатов в области дронов, ракет, беспилотников большой дальности. Так что, на мой взгляд, они им не особо нужны», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

За дни конференции они умудрились устроить в Мюнхене то ли цирк, то ли зоопарк. Здесь говорили и о слонах в комнате, и о медведе с улитками, то преувеличивая, то снова преуменьшая «русскую угрозу». И только про себя, вечно пресмыкающихся перед кем-то, так ничего и не поняли. Госсекретарю пришлось повторить в интервью Bloomberg.

«Этот альянс должен выглядеть иначе, потому что мир выглядит иначе. Мы хотим, чтобы Европа выжила», — отметил государственный секретарь США Марко Рубио.

И обычно такое говорят у изголовья совсем уже смертельно больного.

