Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна

В списках фигурировали Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, принц Гарри и другие.

Список из 300 влиятельных людей, упомянутых в так называемых «файлах Эпштейна», опубликован по распоряжению Генпрокурора США. Как пишет западная пресса, в нем фигурируют персоны из самых разных сфер. В их числе — Барак Обама и его жена Мишель, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, а также Камала Харрис.

Попал в список и сам Дональд Трамп и его соратники. В публикациях упоминаются и другие известные личности, среди которых британский принц Гарри, миллиардеры Марк Цукерберг, Илон Маск и Билл Гейтс, и даже актер Роберт Де Ниро.

Как уточняется, часть этих персон имела «прямую переписку» с Эпштейном и его помощниками, но некоторые упоминались в документах лишь косвенно.

