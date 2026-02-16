«Лахта Центр» и Дворцовый мост засияли в честь китайского Нового года

Ночью в Петербурге включили праздничную иллюминацию, а у стен Петропавловской крепости открыли фестиваль сычуаньских фонарей.

В российских столицах начали праздновать китайский Новый год!

Этой ночью в Санкт-Петербурге зажглась праздничная иллюминация. Красную подсветку включили у Дворцового моста, делового комплекса «Лахта Центр» и Санкт-Петербургской телебашни. А на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости стартовал фестиваль сычуаньских фонарей. Это 10 уникальных световых композиций с фигурами панд, дракона и, конечно, красных лошадей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Московский зоопарк подготовил экскурсии и квесты в честь китайского Нового года. В рамках городского фестиваля посетителей ждут тематические лекции, мастер-классы, викторины и шествия с китайским драконом. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. 

