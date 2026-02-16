Дмитриев: фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Организация препятствовала распространению препаратов, спасающих жизни.

Связь Гейтса и Эпштейна — что предложил Дмитриев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Установивший контроль над вакцинами Фонд американского предпринимателя Билла Гейтса преследует злые цели. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в сети X (бывший Twitter). По его словам, таким образом один из создателей компании Microsoft препятствует распространению вакцин и мешает спасению жизней людей.

«Фонд Гейтса установил комплексный многоуровневый глобальный контроль над вакцинами через финансирование, одобрения, государственную поддержку и доминирование СМИ, по злым и зловещим причинам», — написал он, отметив, что данный фонд «промывал мозги людям» и продвигал плохие вакцины.

В начале февраля Дмитриев призвал расследовать работу сооснователя Microsoft Билла Гейтса в сфере вакцин после публикаций о его связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его мнению, Гейтс, используя свой фонд и контроль над альянсами по вакцинации, блокировал безопасные вакцины и продвигал непроверенные препараты.

Глава РФПИ также упомянул совместную работу Гейтса и Эпштейна над «моделированием пандемии штамма» в 2017 году.

Также рамках расследования дела покойного финансиста в декабре прошлого года были опубликованы 68 ранее неизвестных фотографий, на которых запечатлен сооснователь Microsoft Билл Гейтс вместе с молодыми девушками.

