«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 233 0

Профилактику важно начать еще до появления первых симптомов.

Как снизить риск инфаркта при плохой наследственности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Резник: снизить риски развития инсульта или инфаркта помогут шесть шагов

Существует шесть шагов, которые помогут значительно снизить риски развития инсульта или инфаркта даже при плохой наследственности. О них Газета.ру рассказала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

К заболеваниям сердечно-сосудистой системы могут привести избыточная масса тела и ожирение, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, питание с большим содержанием соли, быстрых углеводов и трансжиров, а также психологические и социальные факторы.

По словам врача, для предотвращения рисков такого рода заболеваний важно начать профилактику еще до появления первых симптомов. В этом помогут шесть шагов.

«Первый — поменять рацион питания. Нужно ежедневно употреблять 200 г овощей, 200 г фруктов, ограничивать соль до 5 г в день, насыщенные жиры до 10%, избегать трансжиров», — посоветовала Резник.

Вторым важным шагом на пути к здоровому сердцу эксперт назвала аэробные нагрузки не менее 150 минут в неделю (например, 6–10 тысяч шагов в день). Третий шаг — контроль артериального давления. Четвертый — полный отказ от курения, переедания, алкоголя.

«Пятый и шестой шаги — это постоянно отслеживать показатели анализов крови. Это уровень гликированного гемоглобина, общего холестерина и липопротеидов низкой плотности», — заключила заведующая кафедрой Пироговского Университета.

К врачу следует обратиться в том случае, если не удается вовремя устранить или ослабить корригируемые факторы риска изменением образа жизни. В таком случае специалист подберет медикаментозную терапию.

Для людей с нестабильным уровнем сахара в крови стоит регулярно употреблять авокадо. Низкое содержание сахаров в сочетании с клетчаткой помогает поддерживать ровный энергетический фон в течение дня. Кроме того, полезные жиры и лютеин, содержащиеся в авокадо, могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции и здоровье мозга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео