Скрывала беременность: многодетная мать засунула двоих новорожденных в морозилку

Останки были обнаружены случайно.

Новорожденные дети найдены мертвыми в морозильной камере

Фото: 5-tv.ru

Mirror: многодетная мать засунула двоих новорожденных детей в морозилку

Во Франции 50-летняя местная жительница совершила убийство двух своих новорожденных детей, поместив их тела в морозильную камеру. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в коммуне Айевилье-э-Ломон, расположенной в департаменте Верхняя Сона. Человеческие останки были обнаружены абсолютно случайно: один из родственников решил провести уборку в морозильнике, к которому обычно имела доступ только сама подозреваемая. После жуткой находки на место вызвали полицию, которая незамедлительно приступила к расследованию обстоятельств гибели детей.

В ходе допроса задержанная дала признательные показания. Она пояснила следователям, что совершила преступления в промежутке между 2011 и 2018 годами. По словам женщины, она рожала в домашних условиях, тщательно скрывая факт беременности от своего окружения. Чтобы никто не заподозрил неладное, обвиняемая использовала мешковатую одежду и придумывала различные оправдания, если у близких возникали вопросы. Сразу после появления младенцев на свет она заворачивала их и убирала в холод, который находился в подсобном помещении дома. Как стало известно из материалов дела, у француженки уже есть девять детей от трех разных партнеров.

Правоохранительные органы также допросили сожителя женщины. Мужчина заявил, что пребывает в состоянии шока и совершенно не догадывался о тайных беременностях своей спутницы. На данный момент подозреваемая находится под стражей, а эксперты устанавливают точные причины смерти новорожденных.

