Живописно и опасно: в Севастополе зарождается новое экстрим-движение

Новое экстремальное движение зарождается в Севастополе. Его участники называют себя фиолентийцами. Они прыгают в море с высоких скал и погружаются глубоко в воду, бросая вызов себе и стихии. Причем, в любую погоду. Что движет этими спортсменами — узнал корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Скалы севастопольского мыса Фиолент — живописные и опасные, особенно зимой. Сильный ветер, скользкие камни, здесь главное — не сорваться вниз. Но есть люди, которые специально приходят сюда для того, чтобы прыгнуть с отвесной скалы в зимнее море.

Новое экстремальное движение — симбиоз двух давно известных спортивных направлений: это клифф-дайвинг, то есть прыжки со скал, и зимнее плавание.

«Клиффморж, намного лучше даже, чем летом. Взрыв всех гормонов, состояние эйфории», — заявил житель Севастополя Леонид Долотов.

Они называют себя фиолентийцами и приходят сюда за новыми острыми ощущениями. Моржам скучно просто плавать в холодном море, а любители прыжков хотят летать со скал круглый год, а не только летом.

Кто-то прыгает солдатиком, кто-то рыбкой — вниз головой. Самые бесстрашные делают в воздухе сложные трюки с сальто и вращениями.

«Заднее сальто прыгнул. Надо упасть, перевернуться и сделать один оборот, только высота, соответственно. Большие риски, можно перекрутить», — объяснил севастополец Роман Новиков.

Высота 20 метров, вниз не то что прыгнуть — смотреть страшно, да и еще вода ледяная — семь градусов. Места для ныряния тщательно обследуются. Глубина нужна не меньше пяти метров, а траектория полета должна находиться на безопасном расстоянии от скалы.

«Интересно познавать грани возможностей своего тела, характера, духа. На данный момент это 12 метров прыжки, интересно подойти к планке 20 метров, начать получать удовольствие от ощущения свободного падения», — добавил житель Севастополя Максим Сорочинский.

Ошибка при выполнении прыжка с высоты больше десяти метров чаще всего приводит к травме от удара о воду. В основном это ушибы.

«Последний раз на автобате прыгнула с 15, нога неправильно вошла в воду и, конечно, потом две недели хромала. Побороть свой страх надо, это самое основное. Когда смотришь вниз, кажется очень, очень страшно — на самом деле нет», — рассказала Диана Дмитриева.

Сергей Курленко — один из нескольких энтузиастов в России, кто практикует стиль додс: это экстремальный вид прыжков, изначально появившийся в Норвегии. Зрелище не для слабонервных — человек летит плашмя и группируется за мгновение до входа в воду.

«Входишь как пушечное ядро: ты сжимаешься, в конце пробиваешь руками-ногами. Руки-ноги пробивают воду, примерно такой же полет, как у парашютистов. Последние мои прыжки с 20 метров, несколько секунд эйфории», — объяснил Сергей Курленко.

Новое движение набирает обороты. Фиолентийцев уже около 30 человек. В планах на лето — показательные выступления, цель — продемонстрировать, что прыгать с больших высот могут не только профессионалы, а и обычные люди. Важно и взвесить все риски, поскольку одно неверное движение может стоить очень дорого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.