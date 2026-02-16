Вредно или полезно? Как совместный сон партнеров влияет на отдых и отношения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Есть много пар, которые эмоционально близки, но испытывают внутренний дискомфорт из-за несовпадения потребностей.

Как должны спать партнеры в отношениях: вместе или раздельно

Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Психолог Бира: совместный сон может стать причиной напряжения в отношениях

Совместный сон может как улучшить отдых, так и разрушить его. Все зависит не от романтики, а от привычек и особенностей каждого человека. Об этом рассказала доктор Бира в беседе с HuffPost. Она объяснила, почему одна пара спит крепче, а другая просыпается уставшей и раздраженной.

Почему совместный сон не всегда работает

По словам специалиста, различия в хронотипах, двигательной активности ночью, храпе, предпочтениях по температуре и времени отхода ко сну могут серьезно ухудшать качество сна.

Она отмечает, что постоянные ночные нарушения со временем вызывают едва заметное напряжение и даже скрытую обиду. Это подрывает чувство безопасности, которое и делает совместный сон потенциально полезным.

В своей практике доктор Бира часто сталкивается с парами, которые эмоционально близки, но испытывают внутренний дискомфорт из-за несовпадения потребностей во сне.

Близость действительно может помочь

С психологической точки зрения чувство эмоциональной безопасности напрямую связано с качеством сна. Когда человек делит постель с партнером, которому доверяет, мозг воспринимает это как сигнал безопасности, а не угрозы.

Такое ощущение защищенности снижает уровень тревожности и сверхбдительности, помогая нервной системе расслабиться.

С нейробиологической точки зрения это сопровождается повышенной выработкой окситоцина — гормона привязанности — и снижением уровня кортизола, гормона стресса. В результате засыпать становится легче.

Иногда достаточно просто знать, что любимый человек рядом, чтобы сон стал глубже и спокойнее.

Баланс сна важнее романтики

Доктор Бира подчеркивает: совместный сон приносит больше пользы, чем вреда, когда пары воспринимают его как общую ценность, а не как личное неудобство.

Если же один партнер постоянно жертвует своим комфортом ради другого, это постепенно отражается и на качестве отдыха, и на отношениях.

Как улучшить совместный сон

Чтобы получить максимум пользы от сна вдвоем, специалист рекомендует:

  • Синхронизировать ритуалы отхода ко сну. Одинаковое время укладывания и спокойные вечерние привычки помогают нервной системе обоих партнеров настроиться на отдых.
  • Создать индивидуальный комфорт. Отдельные одеяла позволяют регулировать температуру без споров и перетягивания.
  • Следить за температурой в спальне. Прохладная комната и многослойные постельные принадлежности помогают обоим чувствовать себя комфортно.
  • Не игнорировать проблемы со сном. Храп, беспокойные движения и шум нужно решать как можно раньше — постоянные помехи ухудшают и сон, и отношения.
  • Соблюдать личное пространство. После интимной близости полезно дать друг другу немного пространства — большинству людей так легче уснуть.

Итог прост: совместный сон — это не только про любовь, но и про уважение к биоритмам друг друга. Когда партнер учитывает особенности другого и не игнорирует проблемы, сон рядом действительно может стать источником спокойствия и укрепления отношений.

