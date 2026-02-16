Актриса Маргарита Жигунова умерла на 89-м году жизни

Умерла актриса Маргарита Жигунова

Актриса Маргарита Жигунова, которая снялась в таких фильмах, как «Короткие истории», «Илзе» и «Легенда о Тиле», умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Уточняется, что Жигунова ушла из жизни еще 11 февраля в Москве. Причина смерти не раскрывается. В последние годы актриса жила уединенно и редко появлялась на публике.

Жигунова — бывшая жена артиста балета Мариса Лиепы и мать народной артистки России Илзе Лиепы и премьера балета Андриса Лиепы.

Она родилась 20 февраля 1937 года в Тверской области, в деревне Князево. В 1959-м окончила МХАТ, после чего начала работать в театре имени Пушкина. Один из ее самых ярких сценических образов — роль Амелии в спектакле «Деревья умирают стоя». В нем она играла вместе с не менее известной актрисой — Фаиной Раневской.

Дебют Маргариты Жигуновой в кино состоялся в фильме «Жестокость». Позже она появилась в других советских картинах. Среди них — «Илзе», «Короткие истории» и «Легенда о Тиле».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушла звезда фильма «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко. Ей было 77 лет. Причина ее смерти также пока не раскрывается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.