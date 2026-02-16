Звезда фильма «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко умерла в возрасте 77 лет

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 791 0

Она снялась во многих известных советских картинах, включая «Биндюжник и король», «Претендент», «Курорт особого назначения» и «ТАСС уполномочен заявить».

Умерла актриса Людмила Солоденко

Фото: Кадр из х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ», реж.: Константин Худяков, 1987г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда советского фильма «Кин-дза-дза!» актриса Людмила Солоденко умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Причина смерти не раскрывается.

Людмила Солоденко родилась в Одессе в 1949 году. Окончив школу, она поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, после чего стала солисткой оркестра под управлением Эдди Рознера. Солоденко выступала под псевдонимом Лона Лонг.

Необычная внешность Людмилы открыла ей путь в кино. Многие режиссеры приглашали ее на эпизодические роли. В основном Солоденко играла темнокожих персонажей.

Известность пришла к Солоденко в конце 1980-х, когда Георгий Данелия пригласил ее в знаменитую картину «Кин-дза-дза!». В ней артистка сыграла небольшую, но запоминающуюся роль женщины, которая кидалась песком у колеса обозрения.

Позже Солоденко появлялась в других не менее громких фильмах. Например, в «Биндюжник и король», «Претендент», «Курорт особого назначения», «Охотник» и «ТАСС уполномочен заявить».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер французский композитор Мишель Порталь. Ему было 90 лет. Он являлся одним из наиболее популярных представителей джазовой сцены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео