Из князи в грязи: король Карл III получил прозвище из-за нового проекта

Radar Online: король Карл III получил прозвище из-за нового проекта

Король Карл III получил ироничное прозвище «король навозной жижи» после того, как добился разрешения на строительство крупного отстойника для хранения навоза в поместье Сандрингем. Об этом сообщает Radar Online.

По информации издания, шутливое прозвище активно обсуждают как местные жители, так и сотрудники дворца.

Что именно планирует построить король Карл III

Муниципальный совет Кингс-Линн и Западного Норфолка одобрил проект строительства лагуны для хранения навозной жижи площадью около 4000 квадратных метров. Это сопоставимо с четырьмя олимпийскими бассейнами. Объект сможет вмещать почти десять тысяч кубических метров отходов животноводства.

Лагуну планируют разместить менее чем в полутора километрах от Анмер-Холла — загородной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Согласно документации, навозная жижа будет использоваться как органическое удобрение на 2700 гектарах сельхозугодий, где выращивают пшеницу, ячмень, овес и бобы. Представители поместья настаивают, что проект направлен на развитие устойчивого земледелия и снижение зависимости от химических удобрений.

Недовольство соседей

Однако масштаб объекта вызвал недовольство жителей деревни Флитчем. Люди опасаются постоянных запахов и дополнительного шума.

Один из местных жителей заявил, что сельское хозяйство для них — привычная часть жизни, но объект такого размера — это «совсем другой масштаб». По его словам, лагуна неизбежно станет источником неприятных запахов, что серьезно беспокоит соседей.

Некоторые также иронизируют над тем, что решение о строительстве принял сам король, а объект окажется так близко к дому его сына.

Несмотря на возражения, сотрудница отдела планирования Люси Смит признала проект законным. В своем заключении она указала, что у местных властей нет механизма учитывать общее воздействие запахов с точки зрения причинения неудобств, а вероятность негативного влияния на туризм сочла низкой, учитывая сельскохозяйственный характер территории.

Сельхозподход против «семейного убежища»

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что за этим решением стоят разные взгляды на будущее Сандрингема. По их словам, Карл III воспринимает поместье прежде всего как функционирующее сельскохозяйственное предприятие, которое должно работать эффективно.

В то же время принц Уильям рассматривает Анмер-Холл как частное семейное убежище для себя и детей. Именно это, по мнению инсайдеров, и создает скрытое напряжение.

Некоторые сотрудники дворца в шутку называют монарха «королем навозной жижи», отмечая, что он лично поддержал проект как важную часть аграрной инфраструктуры. Один из источников добавил, что детали планирования и личные отношения в данном случае тесно переплелись.

Попытка смягчить эффект

Проект предусматривает создание земляных насыпей вокруг лагуны, которые засадят луговыми травами и полевыми цветами. В поместье уверяют, что зрелая растительность снизит визуальное воздействие сооружения.

Карл III управляет Сандрингемом с 2017 года, после того как его отец, принц Филипп, отошел от общественной жизни. Общая площадь поместья составляет около 20 тысяч акров: часть земель обрабатывается напрямую, часть сдается в аренду.

