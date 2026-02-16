Еда как наркотик: почему вредные продукты вызывают привыкание

Полки магазинов в ближайшее время могут окраситься по принципу светофора. В России заговорили о новой маркировке товаров, где цвет будет указывать на риски для здоровья.

Ну а пока покупатели не всегда вникают в состав, да и не понимают часть обозначений. О том, что есть, а от чего стоит отказаться — изучал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Мармеладки, картофельные чипсы, печенье, газировка — все это не просто привычные продукты из магазина, а ультрапереботанная еда. Звучит непонятно, но американские ученые из Гарвардского, Мичиганского университетов и университета Дьюка призвали, ни много ни мало, регулировать потребление вот всей этой химии с полок так же строго, как продажу сигарет.

«По словам исследователей из трех университетов США, ультрапереработанные продукты и сигареты созданы таким образом, чтобы вызывать привыкание и стимулировать потребление. Это, по мнению авторов, напрямую связано с масштабным ущербом для общественного здоровья», — пишет The Guardian.

То, что весь этот фаст-фуд не слишком полезен, известно давно. От ожирения в тех же Штатах по прошлогодней статистике страдают больше 40% взрослых американцев, в России — меньше четверти. Но теперь заокеанские ученые кричат о другом: производители такого питания сознательно играют с химическими добавками в составе, заставляя покупать и покупать.

«Клиенты говорили мне: „Я чувствую зависимость от этой еды“. От газировки, пончиков, картофеля фри. И они говорили: „Поверьте, я раньше курил, у меня были проблемы с веществами. Я смог отказаться от этого. Но отказаться от вредной еды оказалось сложнее, потому что она повсюду“», — рассказала профессор психологии в Мичиганском университете Эшли Гирхардт.

Ученые из Сеченовского университета подлили масла в этот ультрапереработанный огонь. Исследование питания 70 тысяч человек показало: у тех, кто часто ест чипсы, перекусывает сосисками или лапшой быстрого приготовления, очень высокий риск развития целой россыпи неврологических болезней — от депрессии и мигрени до деменции и болезни Альцгеймера

Коллекционер из приморского Артема Иван Незнамов охотится за картофельными чипсами, особенно новинками. Он собирает упаковки из-под снеков по всему миру. И вот эксперимент прямо на камеру — сравнение состава картофеля в 2000-м году с современным.

«Сироп глюкозный, сахар, соль, усилитель вкуса, глутамат натрия, порошок чеснока, экстракт дрожжей, гидролизованный растительный белок, агент желирующий», — показал коллекционер упаковок из-под чипсов Иван Незнамов.

Итого — девять ингредиентов в составе картофельных чипсов 25 лет назад против 18 сегодня. И все это человечество поглощает тоннами

Казалось бы, производитель указывает состав на упаковке. Но кто тут что может понять? Какие-то усилители вкуса, добавки со странными названиями. Обычному потребителю это мало о чем говорит. Разобраться могут только специалисты.

В недрах федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи специально для журналистов ломают чипсы. Разрезают мармелад.

«Например, здесь в состав входит глутамат натрия. Это добавка со вкусом умами», — рассказала научный сотрудник федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

Фактически глутамат натрия вызывает привыкание, а затем зависимость. Но если бы он один. В составе ультрапереработанных продуктов таких ингредиентов множество. И вот уже это не перекус, а почти наркотик

«Мы совершенно четко видим, что люди теряют над собой контроль. У них компульсивные походы в эти рестораны быстрого питания. У людей огромный вес, метаболический синдром, проблемы с давлением», — отметил психотерапевт, нарколог Василий Шуров.

Врачи сокрушаются: до сих пор никакой классификации ультрапереработанной продукции не существует. То есть нельзя вот так сходу у полки магазина понять, что есть что. Но признаки есть: длинный список ингредиентов со всякими стабилизаторами и усилителями вкуса — раз. Слишком долго не портится — два. Даже яркая упаковка и агрессивная реклама — три. В общем, с американскими учеными наши ученые в целом согласны.

«Нужно ситуацию перевернуть наоборот. Как с сигаретами, они закрыты, люди стали меньше потреблять», — отметила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Ну или для начала есть предложение ввести градацию — какой продукт полезный, какой не очень. И можно даже обязать производителей на упаковке указывать, скажем, цветом. Зеленый — ешь, желтый — подумай, красный… ну, дальше понятно. Опасно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.