Песков: Путин находится на связи с делегацией России перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин лично координирует действия российской делегации перед началом новых переговоров в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, они получают детальную инструкцию от президента», — подчеркнул Песков, описывая уровень подготовки к предстоящей встрече.

Главной темой предстоящих переговоров, по словам пресс-секретаря, станут вопросы территорий. В связи с этим состав делегации будет расширен, и в переговорный процесс вновь включится помощник президента России Владимир Мединский. Ранее он не участвовал в предыдущих раундах, поскольку те были посвящены вопросам безопасности.

Кроме того, Песков сообщил, что поручения МВД по поводу предотвращения нападений на учебные заведения доведены до адресатов, и принимаются необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский исключил капитуляцию Украины ради мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.