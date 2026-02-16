Путин находится на связи с делегацией России перед началом переговоров в Женеве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 139 0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал участие в новом раунде Владимира Мединского.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Путин находится на связи с делегацией России перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин лично координирует действия российской делегации перед началом новых переговоров в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, они получают детальную инструкцию от президента», — подчеркнул Песков, описывая уровень подготовки к предстоящей встрече.

Главной темой предстоящих переговоров, по словам пресс-секретаря, станут вопросы территорий. В связи с этим состав делегации будет расширен, и в переговорный процесс вновь включится помощник президента России Владимир Мединский. Ранее он не участвовал в предыдущих раундах, поскольку те были посвящены вопросам безопасности.

Кроме того, Песков сообщил, что поручения МВД по поводу предотвращения нападений на учебные заведения доведены до адресатов, и принимаются необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский исключил капитуляцию Украины ради мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео