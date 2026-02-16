Губернатор Орловской области Клычков рассказал Путину о развитии региона

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

В 2026-м там построят медицинский кампус и центр.

Путин встретился с губернатором Орловской области

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Путин встретился с губернатором Орловской области Клычковым

В 2026 году в Орловской области введут в эксплуатацию ряд важных социальных объектов. Среди них — медицинский кампус. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Это 60 тысяч квадратных метров общей площади, 1,5 тысячи мест в общежитиях, 30 тысяч — образовательной среды. Для этого кампуса мы заключили консорциум среди всех шести федеральных вузов, которые есть в регионе», — сказал Клычков на встрече с российским лидером.

Еще в 2026-м в Орле появится современный медицинский центр. Еще губернатор Орловской области доложил, что в этом году они завершат строительство западного обхода Орла. Это также один из объектов, появление которого ждали многие жители, уточнил Клычков. Он добавил, что в 2027-м в Орле будет открыт аэропорт. Сейчас идет его активное строительство.

До этого Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он, в свою очередь, рассказал президенту об итогах масштабной транспортной реформы. По словам градоначальника, в 2026-м столица полностью завершит обновление поездов в метро.

