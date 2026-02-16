«По-прежнему готова»: Орбан о проведении саммита по Украине в Будапеште

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 128 0

Еще в октябре 2025 года Путин и Трамп договорились о встрече в этом городе, но переговоры так и не состоялись.

Саммит по Украине в Будапеште

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Орбан: Венгрия все еще готова провести саммит по Украине в Будапеште

Венгрия готова провести в Будапеште саммит по урегулированию украинского конфликта. Об этом во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нынешний президент США Дональд Трамп сделал больше всего в международной политике, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Конечно, Венгрия по-прежнему готова провести мирный саммит здесь, в Будапеште. И я подтвердил господину Рубио, что президент Трамп приглашен посетить Венгрию», — уточнил Орбан.

В своей речи он отметил и активное развитие венгерско-американских отношений. А также выразил благодарность за приглашение его страны в состав «Совета мира» — новой международной организации, созданной США.

Упомянул Орбан и о соглашении в энергетической сфере, в том числе и исключении, которые Вашингтон предоставил Будапешту относительно использования газа и нефти из России.

Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп еще в октябре 2025 года планировали провести встречу в Венгрии. Но эти переговоры так и не состоялись. Однако не была исключена возможность подобной встречи в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики. Мир вступил в новую фазу индустриальной трансформации, в которой Старый Свет не участвует. При этом в Европе наблюдаются упадок промышленности и ряд структурных проблем. Это может оставить данную часть света на обочине глобальных процессов.

