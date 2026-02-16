Сергей Иванов покинул состав Совета безопасности России по указу Путина

Диана Кулманакова
Ранее он был освобожден от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергей Иванов исключен из Совбеза РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности страны 16 февраля 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте нормативного акта прописано требование внести корректировки в структуру госоргана, подразумевающие исключение из него Иванова С. Б. Данное решение стало логическим продолжением недавних административных перестановок в высших эшелонах власти.

Ранее, 4 февраля, другим указом (№ 56) Иванов был освобожден от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил представителям прессы, что это увольнение было инициировано самим Ивановым. Чиновник лично выразил желание оставить пост, на котором курировал экологическую повестку и транспортную отрасль, после чего его просьба была удовлетворена российским лидером.

Сергей Иванов оставался постоянным членом Совбеза с 2016 года.

