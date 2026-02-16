Ребенок выпал из окна школы в Северодвинске

|
Дарья Корзина
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.

Фото: Telegram/Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/arhoblprok

Несовершеннолетний выпал из окна второго этажа здания «Средней общеобразовательной школы № 22» в Северодвинске. По факту произошедшего прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, учащийся получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Архангельска.

В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам и причинам случившегося, а также условиям, которые могли способствовать инциденту. Особое внимание уделят соблюдению требований безопасности во время образовательного процесса и действиям администрации школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура проверит полноту и своевременность оказания медицинской помощи пострадавшему ребенку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане. Двое учеников получили ранения.

