Реставрация уникального портрета дипломата де Николаи выявила еще один ценный экспонат

Полотну почти 200 лет, оно будет выставлено в Монрепо.

Эксклюзив «Известий». Нашему корреспонденту первому показали уникальный портрет XIX века после реставрации. На нем барон Пауль де Николаи — российский дипломат и действительный тайный советник. А написал картину датский художник, который работал еще с Гансом Христианом Андерсоном. Во время реставрации обнаружилось много интересных деталей. Например, появился еще один экспонат. Что это — знает корреспондент «Известий» Роман Кирюхин.

Здесь мы видим, что авторский автограф.

— То есть, ему на этом полотне больше 50 лет.

— Картине, получается, сейчас 197. Почти два века.

— Была сделана фотофиксация всего памятника в комплексе, демонтирована из рамы.

—То есть, первым делом вы картину разобрали?

—Да, все верно.

— Мы можем сейчас заглянуть туда, где интереснее всего, на обратную сторону этой фотографии?

— Аккуратненько можем.

— Барон де Николаи, министр де Русси, Копенгаген, вижу слово. Это может быть рукой самого художника написано?

«Ну, возможно. Поскольку интересна была эта надпись, она будет экспонироваться отдельно», — отметила заведующая мастерской реставрации графики Инна Григуль.

— Получается, у нас был один экспонат, а стало два. Вот у вас сейчас под микроскопом какая-то крошечка.

«Здесь 250 микронов. То есть проба, как вы можете заметить, размером около миллиметра диаметром. В данном случае был вопрос по способу металлизации, и здесь это клеевое золочение», — рассказала художник-реставратор полихромной резьбы Елизавета Гладкова.

И реставраторам понятно, как восстанавливать.

— Рама была цельная, и слава богу, никаких трещин на ней нету.

— Когда картина будет выставлена в Монрепо, наверняка же посетите, наверняка же зайдете посмотреть, как она выставлена, с какими чувствами будете наблюдать за этим?

«Чувством радости в том, что экспонат приведен в состояние, и что зрители могут насладиться совершенно чудесным портретом совершенно замечательного человека», — ответила эксперт-химик отдела научных исследований Екатерина Белова.

