Делегация РФ будет действовать в Женеве в рамках договоренностей Анкориджа

Анастасия Федорова
Дипломаты отправят в Швейцарию уже сегодня вечером.

Какой план предпримет Россия на переговорах в Женеве

Фото: © РИА Новости

Российская делегация собирается на переговоры в Женеву с четкими инструкциями действовать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломаты отправятся в Швейцарию уже сегодня вечером и будут действовать строго по тем договоренностям, которые ранее заключили президенты России и США. По словам политика, только так получится достичь успеха.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами (РФ и США — Прим. ред.) в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», — приводит слова Рябкова ТАСС.

При этом Москва надеется найти «общий знаменатель» с США и снизить напряженность. Рябков подчеркнул, что Россия настроена прагматично и готова к диалогу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично координирует действия делегации. Он дает им «детальные инструкции» перед каждой встречей. Главной темой предстоящих переговоров станут вопросы территорий. В связи с этим состав делегации был расширен. К переговорному процессу вновь подключится помощник главы государства Владимир Мединский.

