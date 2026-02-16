Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 

Диана Кулманакова
На помощь пришла частная служба эвакуаторов.

Фото: www.globallookpress.com/Barry Bland

NYP: рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 

В американском штате Флорида успешно завершилась операция по спасению 186-килограммового ламантина, застрявшего в ливневом стоке. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 9 февраля, когда животное, по всей видимости, заплыло в трубы в поисках более теплой воды. Обнаружил пострадавшего морского жителя городской рабочий, который проводил плановую проверку и замеры состояния дренажной системы.

К масштабным работам по извлечению самца ламантина были привлечены несколько пожарных расчетов, специалисты Комиссии по охране дикой природы Флориды, эксперты из Университета Флориды и даже бригада частной службы эвакуаторов.

Как рассказал вице-мэр Мелборн-Бич Терри Кронин, один из геодезистов во время обследования бетонного короба ливневки заметил застрявшее существо. С помощью специальных строп и брезента спасатели сумели достать животное на поверхность.

В настоящее время ламантин находится в медицинском бассейне парка SeaWorld Orlando под наблюдением ветеринаров.

«Он дышит самостоятельно, активно двигается и проявляет интерес к пище. Наши специалисты регулируют уровень воды в бассейне, чтобы обеспечить ему максимальный комфорт и плавучесть для облегчения процесса адаптации», — сообщила представитель учреждения Стефани Бечара.

Ситуация с ламантинами в регионе остается тревожной, так как данный вид все еще восстанавливается после периода массовой гибели от голода. В 2021 году во Флориде было зафиксировано рекордное количество смертей этих животных — более 1100 особей.

В последние два года динамика улучшилась: в 2024 году скончалось 565 ламантинов, а годом ранее — 555. Специалисты SeaWorld делают все возможное для стабилизации состояния спасенного самца, чтобы в дальнейшем вернуть его в естественную среду обитания. Только в текущем году центр принял на реабилитацию уже семь пострадавших морских коров, а за весь прошлый год их число составило 56 особей.

Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
