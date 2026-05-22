Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Основной темой совещания стала работа МВД.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Общение прошло в режиме видеоконференции.

Встреча началась с обсуждения атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. Глава государства предложил членам СБ высказать свои предложения в связи с ночным ударом киевского режима по гражданскому объекту.

«У нас сегодня вопрос связан с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет, но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания», — обратился Путин к участникам встречи.

После обсуждения ситуации в Старобельске члены СБ перешли к основной повестке дня. С докладом, посвященным текущей работе МВД РФ, перед участниками совещания выступил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
22 мая
В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске
22 мая
Захарова заявила о начале информирования мирового сообщества об ударе в ЛНР
22 мая
В ООН осудили удар ВСУ по колледжу в ЛНР
22 мая
«Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
22 мая
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
22 мая
Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей
22 мая
Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску
22 мая
МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание
22 мая
Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести
22 мая
Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

21:30
От выбора до распоряжения деньгами: как привить ребенку самостоятельность
21:15
Друг превратился в хищника: собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо
21:10
Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР
21:00
В летнем сезоне «Московского долголетия» открылось направление лесотерапии
20:45
Смертельный десерт: семья съела арбуз с крысиным ядом
20:36
В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео