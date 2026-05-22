Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Общение прошло в режиме видеоконференции.

Встреча началась с обсуждения атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. Глава государства предложил членам СБ высказать свои предложения в связи с ночным ударом киевского режима по гражданскому объекту.

«У нас сегодня вопрос связан с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет, но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания», — обратился Путин к участникам встречи.

После обсуждения ситуации в Старобельске члены СБ перешли к основной повестке дня. С докладом, посвященным текущей работе МВД РФ, перед участниками совещания выступил глава ведомства Владимир Колокольцев.

