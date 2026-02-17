Город вспыхнул алыми фонарями: как в Москве встретили Китайский Новый год

В России сегодня началась масленичная неделя. И в этом году можно отметить огромное количество кулинарных рецептов, которые должны разнообразить праздник, хотя есть и очень странные.

Вот, например, хитом сезона, называют леопардовые блины. Пекутся несложно, получается необычно. Другие предлагают экспериментировать с украшениям блинов сусальным золотом. Ну и конечно всегда в моде блинные торты. Появляются уже даже в виде розы.

Кстати, начало Масленицы в этом год совпало с празднованием Китайского Нового года. В Петербурге этим вечером зажгли праздничную подсветку. Красный Дворцовый мост или «Лахта-центр» выглядят очень необычно на фоне замерзшей Невы.

А вот в центре Москвы сегодня был праздник китайской еды. Как это сочетается с блинами, проверил корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Китайский Новый год в России начался, можно сказать, традиционно — с метели. Однако непогода не помешала сотням людей прийти на фестиваль.

«Новый год по лунному календарю празднуют не только в Китае, но и по всему миру. И сегодня, когда этот праздник совпал с началом русской Масленицы, Москва стала местом встречи двух традиций — восточной и славянской», — уточнил корреспондент.

На Манежной площади, где и проходит фестиваль, звучат барабаны и флейты. А рядом со сценой гуляют принцессы и древний, почти что мифический, военачальник. И даже император обходит свои владения.

Каждый Китайский Новый год проходит в разные даты, так как началом праздника считается второе новолуние после зимнего солнцестояния.

«Вся Манежная площадь украшена вот такими фонариками. Но нужны они не только для красоты. По поверьям, красный цвет приносит удачу и отпугивает злых духов», — дополнил Яковенко.

А совсем рядом можно купить необычные лакомства.

«Какой же праздник и без ярмарки. Гости фестиваля могут приобрести традиционные угощения Поднебесной, например, виноград в карамели», — уточнил корреспондент.

И пока москвичи пробуют китайские деликатесы, жители КНР знакомятся с российскими традициями.

«Каждый раз мы видим все большее количество людей, которые приезжают из Москвы, из российских регионов, из-за рубежа в Москву, посмотреть на это чудо чудное», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Интересно, что по восточному календарю наступил не 2026 год, а 4723-й, год Красной Огненной Лошади.

«Образ лошади символизирует стремление к получению богатства, в первую очередь, наверное, силы, я бы даже сказал», — рассказал один из участников фестиваля.

Символом каждого года в Китае становится комбинация, повторяющаяся раз в 60 лет. Она представляет из себя 12 животных конкретного цвета, которые соответствуют одной из пяти стихий — земле, воде, огню, дереву и металлу.

Китайский Новый год, пожалуй, самый масштабный праздник для всего мира. Его отмечает рекордное количество людей — треть населения Земли. И, судя по всему, с каждым годом число людей, для кого этот праздник станет новой традицией, будет только расти.