Носки под запретом: россияне назвали худшие подарки на гендерные праздники

Россияне не хотят получать на гендерные праздники шампуни, Raffaello и носки

Мужчинам и женщинам не нравятся бесполезные и шаблонные подарки на 23 Февраля и 8 Марта. И те, и другие ценят внимание и индивидуальный подход. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась Газета.ру

Опрос показал, что каждый четвертый мужчина ждет в этот день поздравлений. Еще 39% радуются, если получают подарок, а 23% ничего не ожидают, но от подаренного не откажутся. Только 10% уверены, что это праздник исключительно для военных.

При этом 66% представителей сильного пола хотя бы раз в жизни получали неудачный подарок. Антирейтинг подарков на 23 Февраля возглавили носки и нижнее белье. За ними — «подарки для галочки» от работы, готовые наборы гелей для душа и шампуней, футболки с шаблонными надписями про Защитника Отечества и быстро ломающиеся гаджеты с маркетплейсов.

С женщинами все обстоит сложнее. Порядка 51% опрошенных прямо заявили, что ждут подарок на 8 Марта. Еще 37% относятся к празднику спокойно, при этом внимание они оценят. Почти никто не думает, что поздравлять нужно только мам, но 6% отметили, что и сами могут купить себе цветы, а 1% и вовсе не любит получать подарки в этот день.

Рейтинг худших подарков на 8 Марта возглавили конфеты Raffaello с «дежурными» тюльпанами. Далее — не подходящая по стилю или размеру одежда, косметика, выбранная «наугад», подарки с намеком на внешность или возраст, а также дешевая бижутерия.

Опрос показал, что и женщины, и мужчины одинаково не любят, когда им дарят бесполезные и шаблонные подарки, в которых не чувствуется персональный подход к выбору. И те, и другие хотят, чтобы о них подумали и не воспринимали подарок как формальность.

Психолог Родион Чепалов также подчеркивал, что подарки с надписью «настоящему мужчине» часто выглядит обезличено, что расстраивает и обижает получателя. Все потому, что не были учтены интересы человека. Это касается и подарков, которые «намекают», что с человеком что-то не так.

Например, абонемент в спортзал, если он не был запрошен, книга про «успех» или «мужскую силу». Также в список худших подарков для мужчин можно отнести дорогие вещи. В этом случае сильный пол может воспринять такое скрытое сообщение как попытку его купить.

