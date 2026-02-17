В Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине
На кадрах из космоса видно, как сковало льдом всю прибрежную зону у Петербурга и Кронштадта.
Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru
В Финском заливе этой ночью развернулась спасательная операция. Четверо рыбаков не смогли вернуться домой из-за трещины на льду. Они оказались отрезанными - в километре от берега.
Инцидент произошел всего через сутки после того, как залив сковало льдом! На кадрах из космоса видно, что замерзла вся прибрежная зона у Петербурга и Кронштадта.
А вот Ладожское озеро сейчас полностью покрыто ледяной коркой! Последний раз подобное наблюдали десять лет назад.
