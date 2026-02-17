ВС РФ усиливают давление на противника на харьковском направлении

Усиливают давление на противника сейчас на харьковском направлении, где расширяют буферную зону. Удары по позициям наносят в том числе из самоходных пушек «Гиацинт-С».

Предельная дальность — около 30 километров, причем от получения цели до выстрела всего две минуты. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел боевую работу.

Расчет «Гиацинта-С» размаскировывает орудие на огневой точке. С утра это уже второй выход на позицию. Каждый день от разведки приходят по несколько целей. Начинается боевая работа, громко бьют по украинским боевикам. Цель пришла, такая интенсивность на этом направлении — постоянная.

—Закрытая позиция, это тоже такой приоритет?

«Это безопаснее, чем если куда-то выкатываться, работать», — рассказал командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Мухомор».

На харьковском направлении ведут огонь по врагу бойцы 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса. Наша артиллерия активно помогает штурмовых группам.

«Чтобы сделать буферную зону, чтобы не подходил к нашей границе», — рассказал наводчик орудия с позывным «Бес».

Тактика боевой работы стандартная — сначала идет артподготовка.

«Дают определенные цели, которые надо подавить. Подавление, пехота пошла, штурмы наши пошли, если какие то-цели приходят уже, работаем непосредственно с корректировкой», — отметил «Мухомор».

Разведка корректирует удары артиллерии и подсказывает штурмовикам. Вот кадры из пункта управления прямо во время работы — оператор держит связь с беспилотником Z-16, который барражирует на большой высоте.

Операторы пытаются прорваться и в тыл, но нужно преодолеть линию боевого соприкосновения, где активны станции радиоэлектронной борьбы. Дальше уже открытое небо.

«Получается разведывать тылы, такие места как развертывание, свертывание комплекса с реактивной залпового огня Himars, места, где эти Himars обслуживаются, хранятся боеприпасы», — рассказал командир разведывательных расчетов беспилотных систем с позывным «Стрела».

Удается срывать на этом участке фронта и логистику противника.

«Мы уничтожили понтонную переправу через водохранилище, где противник осуществлял переброску материальных средств и личного состава», — рассказал оператор беспилотных систем с позывным «Ярый».

Еще одна пораженная цель, пока мы ждали на позиции данные от разведки. В лесопосадке уничтожен пункт управления БПЛА — двух выстрелов без корректировки хватило для эффективного удара.

