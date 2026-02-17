В Самаре лед с крыши рухнул на коляску с младенцем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Малышу была оперативно оказана медицинская помощь.

Снег упал с крыши на человека: что делать куда обращаться

Фото: ВКонтакте/СУ-СКР Самара/syskrsamara

В Самаре с крыши многоквартирного дома в Железнодорожном районе сошла наледь и упала на коляску с младенцем. Ребенок пострадал. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

Фото: ВКонтакте/СУ-СКР Самара/syskrsamara

По данным ведомства, малышу была оперативно оказана медицинская помощь. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

По факту произошедшего следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к сходу наледи.

Проводятся необходимые следственные действия, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

