Переговоры в Женеве начнутся в течение двух часов

|
Элина Битюцкая
Российские, украинские и американские делегации приступают к закрытым консультациям в отеле InterContinental Geneva.

Когда начнутся переговоры по Украине в Женеве — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Песков: переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие два часа

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине стартуют в Женеве в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 17 февраля.

«Они (переговорные группы. — Прим. ред.) решают на месте. <…> В течение пары часов (переговоры — Прим. ред.) точно начнутся», — сказал Песков.

Встречи будут проходить в закрытом режиме 17 и 18 февраля в отеле InterContinental Geneva. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, меры безопасности в районе гостиницы усилены: журналистов не подпускают близко к зданию, вход охраняют полицейские.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В ее составе 15–20 человек, включая замглавы МИД Михаила Галузина и адмирала Игоря Костюкова.

Спектр обсуждаемых тем, по данным Кремля, будет шире, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, включая вопрос территорий.

Отдельно по экономическому треку с американской стороной работает спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Делегацию Украины возглавляет глава офиса президента Кирилл Буданов*. США представляют спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

