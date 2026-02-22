Mirror: НАСА предупреждает о тысячах неучтенных астероидов-убийц городов

Земля остается беззащитной перед тысячами потенциально опасных астероидов, которые ученые называют «убийцами городов». Об этом сообщает Mirror.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) признают, что около 15 тысяч подобных объектов среднего размера до сих пор не обнаружены и свободно перемещаются в опасной близости от нашей планеты. Речь идет о небесных телах диаметром порядка 140 метров, столкновение с которыми может обернуться катастрофой регионального масштаба.

«Что мешает мне спать по ночам, так это астероиды, о которых мы ничего не знаем», — призналась ведущий эксперт по планетарной защите, доктор Келли Фаст.

По словам ученой, мелкие объекты сгорают в атмосфере постоянно, а траектории гигантских тел, известных по фильмам, давно изучены. Проблема заключается именно в «среднем классе» камней. Всего в космосе может находиться до 25 тысяч таких тел, но на текущий момент зафиксировано лишь 40% из них. Поиск оставшихся 15 тысяч требует значительного времени и использования мощнейших телескопов.

Ситуация осложняется отсутствием надежных инструментов для отражения угрозы в реальном времени. Ранее миссия DART успешно изменила орбиту небольшого астероида Диморфос, однако готового аппарата для повторения такого маневра сейчас нет. Доктор Нэнси Шабот из Университета Джонса Хопкинса отмечает, что инвестиции в создание постоянной системы защиты не производятся.

В настоящий момент у человечества нет возможности активно отклонить летящий к Земле объект, если он будет обнаружен слишком поздно. Бывшее достижение с аппаратом DART было лишь демонстрацией технологии, а не постановкой системы на боевое дежурство.

