Блины без вреда: советы диетолога по улучшению состава праздничного блюда

Daily Mail: традиционные блины можно сделать диетическим блюдом

Традиционные блины можно сделать значительно полезнее для здоровья, заменив белую муку и сахар на альтернативные компоненты с высоким содержанием белка и клетчатки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на рекомендации сертифицированного нутрициолога Энн Гарри.

Специалист утверждает, что классическое сочетание пшеничной муки, молока и яиц создает продукт, который слишком быстро усваивается организмом, вызывая резкие скачки сахара в крови. Из-за этого чувство насыщения проходит почти мгновенно, заставляя человека съедать лишние порции. Для решения этой проблемы эксперт советует использовать миндальную или овсяную муку.

«Я думаю, что миндальная мука, пожалуй, лучшая, но вы также можете использовать измельченный овес, что даст вам больше клетчатки», — пояснила Гарри.

Она добавила, что в тесто полезно подсыпать семена чиа или льна, чтобы увеличить количество протеина и полезных волокон без вреда для вкуса.

Особое внимание нутрициолог уделяет топпингам, призывая отказаться от шоколадных паст и сладких сиропов. Вместо них предлагается использовать греческий йогурт, смешанный с порошком какао, натуральные ореховые пасты без сахара или фруктовые компоты собственного приготовления.

«Белая мука — это простая пища, поэтому пищеварительной системе не нужно прилагать много усилий, чтобы расщепить ее и высвободить глюкозу», — подчеркивает нутрициолог.

Переход на сложные ингредиенты позволяет организму дольше переваривать пищу, что активирует гормоны сытости, такие как лептин, и помогает контролировать аппетит. Для тех, кто не готов отказаться от хрустящей посыпки, диетолог рекомендует ксилитол — натуральный подсластитель, который не дестабилизирует уровень сахара так сильно, как обычный рафинад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.