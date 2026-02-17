В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 3 042 0

При желании компания способна легализовать свою деятельность в России, однако для этого необходимо выполнить ряд условий.

В каком случае Телеграмм не заблокируют в России 1 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Возможность снятия ограничений с Telegram сохраняется, если компания приведет свою работу в соответствие с российским законодательством. Об этом заявил в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам Свинцова, оставшееся до апреля время можно использовать для урегулирования правового статуса компании. Он отметил, что при желании Telegram способен легализовать свою деятельность в России, и тогда ограничения могут быть сняты. Для этого, как пояснил парламентарий, необходимо выполнить ряд условий. А именно компании следует зарегистрировать юридическое лицо в стране, обеспечить хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ, платить налоги в российский бюджет, а также оперативно удалять контент, запрещенный законодательством.

К тому же депутат обратил внимание, что дата 1 апреля, фигурирующая в публикациях СМИ, носит скорее символический, «юмористический» характер.

Кроме того, он напомнил, что на этой неделе Telegram удалил свыше 230 тысяч каналов и файлов, что свидетельствует о продолжающемся взаимодействии сторон. По мнению парламентария, это дает основания рассчитывать на возможность урегулирования ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля. До этого стало известно, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По имеющимся данным, с указанной даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера.

