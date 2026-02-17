Боятся продешевить: сколько денег хочет Польша от России за «негативные последствия влияния СССР»

Польша, которая годами требует репараций от Германии за ущерб времен Второй мировой войны, решила обратить свой взгляд на Россию. Местные власти объявили о намерении добиваться от нашей страны компенсации в связи с некими негативными последствиями, к которым якобы привело влияние Советского Союза. И, судя по всему, польское правительство рассчитывает получить какую-то часть российских активов, которые пока заморожены в Европе. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит тему.

«Подготовка иска», «историческое исследование», «репарации» — громоздким официозом польские власти старательно обкладывают банальное вымогательство. Подстилают информационную соломку. Публикация в якобы авторитетной Financial Times должна придать веса беспочвенным претензиям.

«Польша готовит иск о возмещении ущерба против России за зверства, совершенные во время советского господства в стране, повторяя свое требование о компенсации в размере 1,3 триллиона евро от Германии за преступления времен Второй мировой войны», — указано в публикации.

Варшава как бы между делом в очередной раз проводит знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом. Между оккупантами и освободителями. Но в Польше переписывание истории — давно норма. Вот и сейчас выставить счет России за несуществующие преступления на уровне правительства поручено вполне себе существующему институту.

«Речь идет о советских грабежах на польских землях. О том, что происходило после 1945 года, когда фактически одна оккупация сменилась другой, продолжавшейся с разной степенью интенсивности вплоть до 1990-х годов», — заявил директор института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек.

Для директора польского Института военных потерь –это, цитата, «долгосрочный проект». Ведь придется кропотливо закрывать глаза на все неудобные факты. Например, то, что по итогам Второй мировой благодаря Советскому Союзу Польша получила около ста тысяч квадратных километров немецких земель.

«После войны голодная Россия, голодный Советский Союз, у которого масса проблем своих было, гнал продовольствие в Польшу, чтобы накормить. В Польшу, давал ей беспроцентные займы, направлял туда специалистов, почти бесплатно поставлял всякого рода энергоресурсы», — напомнил политолог Юрий Светов.

Все это не просто забыто — переписано. Польские власти уже без малого десять лет сносят памятники советским воинам, успели уничтожить почти полтысячи.

Куда хуже получается бороться со своими нынешними союзниками. Требования к Германии выплатить репарации на триллион с лишним евро остались без ответа. Видимо, поэтому фокус внимания и решили снова сместить на Россию. Хотя даже польский президент признает: сейчас эта затея перспективы не имеет.

«Выступать сейчас с требованием репараций к Москве, к Российской Федерации — при том что исторически такие требования Польше, безусловно, причитаются — в нынешних условиях, когда Россия ведет себя подобным образом, было бы заведомо нереализуемо», — сказал президент Польши Кароль Навроцкий.

Выходит, власти Польши просто ждут удобного момента. Таким может стать потенциальный дележ замороженных российских активов. По разным оценкам, на счетах депозитария Euroclear лежит около 194 миллиардов евро, принадлежащих нашей стране. И положил на них глаз не только Зеленский.

«Вот уже несколько лет европейский истеблишмент ищет удобоваримый предлог своровать наши деньги, и Польша предлагает вот такой нетривиальный», — отметил политолог Алексей Ярошенко.

Впервые о репарациях в Польше заговорили в 2017-м. Но тогда аппетиты были скромнее, речь шла о миллионах долларов. С каждым годом градус абсурда повышался, виртуальные требования компенсаций обрастали нулями. Теперь даже финальную сумму озвучивать не хотят. Видимо, боясь продешевить.

Российскому МИД часто приходится отвечать на провокации из Варшавы. Еще в 2020-м здесь призвали польские власти «прекратить шаромыжничать». В ответ на новые требования Мария Захарова предложила «в качестве репараций предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин».

Впрочем, для Польши история уже давно — «политика, обращенная в прошлое». Которая теперь представляет, очевидно, исключительно коммерческий интерес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.