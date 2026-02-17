«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса
После смерти музыканта актриса стала управлять его наследием.
Жена певца Элвиса Пресли — Присцилла — призналась, что до сих пор включает дома его песни. При этом, каждая из них возвращает ее к болезненным воспоминаниям. Об этом сообщает Radar Online.
Во время выступления в Поттстауне в рамках своего тура 80-летняя актриса откровенно рассказала поклонникам, что по-своему переживает утрату бывшего супруга.
«Я слушаю Элвиса дома. Но все эти песни вызывают у меня грусть», — поделилась Присцилла.
Песни, которые до сих пор ранят
Присцилла не раз говорила, что композиции Don’t, Just Pretend, I Can’t Help Falling in Love и It’s Now or Never имеют для нее особое значение. Последняя, по ее словам, была любимой песней самого Элвиса.
По воспоминаниям кантри-исполнительницы Долли Партон, в день окончательного оформления развода Элвис тихо напел Присцилле ее песню I Will Always Love You. Этот момент она так и не смогла забыть.
Любовь, начавшаяся слишком рано
Их история — одна из самых известных и противоречивых в мире шоу-бизнеса. Они познакомились в 1959 году в Германии: ему было 24, ей — всего 14. Спустя годы Присцилла переехала в США, а 1 мая 1967 года они поженились в Лас-Вегасе.
По воспоминаниям Присциллы, секса до свадьбы не было. Элвис ждал ее совершеннолетия и часто проверял ее на девственность.
В 1968 году у пары родилась дочь Лиза-Мари. Брак продлился шесть лет. В 1973 году супруги развелись, но сохранили теплые отношения. Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет.
Лиза-Мари скончалась от остановки сердца в 2023 году, когда ей было 54 года. У Присциллы осталась внучка — актриса и модель Райли Кио.
После смерти Элвиса
После смерти музыканта Присцилла стала управлять его наследием. Она превратила поместье Graceland в один из самых посещаемых домов-музеев США.
