«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

После смерти музыканта актриса стала управлять его наследием.

Присцилла Пресли и Элвис: история отношений и дети

Фото: www.globallookpress.com/HA, via www.imago-images.de

Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса

Жена певца Элвиса Пресли — Присцилла — призналась, что до сих пор включает дома его песни. При этом, каждая из них возвращает ее к болезненным воспоминаниям. Об этом сообщает Radar Online.

Во время выступления в Поттстауне в рамках своего тура 80-летняя актриса откровенно рассказала поклонникам, что по-своему переживает утрату бывшего супруга.

«Я слушаю Элвиса дома. Но все эти песни вызывают у меня грусть», — поделилась Присцилла.

Песни, которые до сих пор ранят

Присцилла не раз говорила, что композиции Don’t, Just Pretend, I Can’t Help Falling in Love и It’s Now or Never имеют для нее особое значение. Последняя, по ее словам, была любимой песней самого Элвиса.

По воспоминаниям кантри-исполнительницы Долли Партон, в день окончательного оформления развода Элвис тихо напел Присцилле ее песню I Will Always Love You. Этот момент она так и не смогла забыть.

Любовь, начавшаяся слишком рано

Их история — одна из самых известных и противоречивых в мире шоу-бизнеса. Они познакомились в 1959 году в Германии: ему было 24, ей — всего 14. Спустя годы Присцилла переехала в США, а 1 мая 1967 года они поженились в Лас-Вегасе.

По воспоминаниям Присциллы, секса до свадьбы не было. Элвис ждал ее совершеннолетия и часто проверял ее на девственность.

В 1968 году у пары родилась дочь Лиза-Мари. Брак продлился шесть лет. В 1973 году супруги развелись, но сохранили теплые отношения. Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет.

Лиза-Мари скончалась от остановки сердца в 2023 году, когда ей было 54 года. У Присциллы осталась внучка — актриса и модель Райли Кио.

После смерти Элвиса

После смерти музыканта Присцилла стала управлять его наследием. Она превратила поместье Graceland в один из самых посещаемых домов-музеев США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

