«Подарок судьбы»: Диана Гурцкая почтила память мужа в годовщину его смерти

Диана Гурцкая почтила память мужа в годовщину его смерти

Народная артистка России Диана Гурцкая почтила память своего супруга, замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, в третью годовщину его ухода из жизни. Трогательное сообщение певица опубликовала в социальных сетях.

Трагическое событие произошло 20 мая 2023 года. Сердце мужчины остановилось во время перелета из Кубы в Москву в составе официальной делегации. Певица в своем послании отметила, что этот скорбный день навсегда разделил ее жизнь на «до» и «после».

Гурцкая призналась, что за прошедшее время боль от потери самого близкого человека не утихла. Она назвала покойного мужа главным подарком в своей судьбе и подчеркнула, что только рядом с ним чувствовала себя абсолютно счастливой женщиной.

«День, который навсегда лишил меня возможности слышать твой бархатный голос, чувствовать прикосновение таких родных рук и ощущать себя беззаботно счастливой, ведь ты был моим самым главным подарком судьбы. <…> Спи спокойно, моя любовь, ты всегда рядом с нами», — написала Диана.

Их семейный союз длился 18 лет, и на протяжении всего этого срока Петр оставался для нее надежной опорой и источником вдохновения. Несмотря на тяжесть утраты, певица находит в себе силы продолжать дело всей их жизни и реализовывать совместные благотворительные проекты, включая активную деятельность фонда «По зову сердца», который оказывает помощь незрячим детям.

