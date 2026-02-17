Вот тебе и «пепе, шнейне, фа»: в отношении Ганвеста возбудили дело из-за пропаганды наркотиков

В РФ против рэпера Ганвеста возбудили дело из-за пропаганды наркотиков в песнях

В отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) возбудили дело об административном правонарушении из-за пропаганды наркотиков в песнях. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу», — указали ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург в своем ответе на обращение «Лиги безопасного интернета», документ Мизулина выложила в посте.

Ганвест получил большую известность в России и странах СНГ не только благодаря своей музыке, но и благодаря фразам «шнейне», «пепе», «фа» и «втфа», ставшими мемами в интернете.

Данные фразы не имеют глубокого смысла и являются искаженными или абсурдными конструкциями для выражения эмоций в зависимости от контекста.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпера ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) оштрафовали на две тысячи рублей. Ранее в ходе выступления артист произнес слова, связанные с запрещенным в РФ движением.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.