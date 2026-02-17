Россиянка Кристина Шнякина стала визажисткой модели Тиффани — дочери Трампа

Визажист из Челябинской области Кристина Шнякина сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа, модели Тиффани, и прославилась на весь интернет. Своим комментарием о том, как это было, бьюти-мастер поделилась в беседе с 5-tv.ru.

Как призналась Кристина, Тиффани ее порекомендовала ей знакомая. Оказывается, дочка Трампа доверяет свою красоту только специалистам из России — это касается и маникюра, и макияжа, и волос, и эпиляции. По ее мнению, наши девушки всегда делают свою работу чисто и аккуратно. Об этом Тиффани сама рассказала во время создания того самого макияжа.

«Меня порекомендовала ей моя знакомая, с которой я уже работала, и которая знает мой подход как визажиста. Она прилетела на мероприятие с мужем и ей нужны были люди, кто соберет ее туда. Так и случилась наша встреча. Тиффани никогда не делала стрелки, но, увидев мои работы, решилась попробовать. И осталась в восторге», — рассказала визажист.

Кристина отметила, что стрелки она делает клиенткам согласно своей авторской технике, поэтому ей было особенно приятно, что ее работу высоко оценили. Для девушки опыт работы с Тиффани был очень приятным и комфортным.

«К сожалению, не все клиенты такого уровня могут похвастаться таким общением и отношением к людям, с кем работают — единожды или постоянно», — сказала бьюти-мастер.

Что касается работы за рубежом, то Шнякина не испытывает с этим никаких трудностей, так как ее дело приносит ей удовольствие, а сам процесс поглощает ее с головой.

«Это то, чем я горела всю жизнь и превратила творчество в работу», — говорит Кристина.

Девушка призналась, что чаще всего клиенты находят ее сами по рекомендациям других. Среди них много и тех, кто живет за границей. Кроме того, мастера из России имеют отличную репутацию, так как уровень бьюти-индустрии у нас очень высокий, говорит визажист.

«Профессионализм наших мастеров сильно ценится заграницей, непросто так даже был тренд в Европе и Америке на „русский“ маникюр. В TikTok девчонки за рубежом восхищались первым походом к нашим мастерам», — говорит Кристина.

Дело в том, что в России очень сильная академическая база: наших визажистов учат работать с формой лица, анатомией, а также с классическими техниками — это фундамент, который не заменит ни один курс по трендам из TikTok, подчеркивает специалист. К тому же наши мастера, как правило, способны сделать любой макияж на любые случаи жизни. За границей же визажисты чаще работают в узкой нише. Помимо этого, высокий уровень бьюти-сферы поддерживают и сами русские клиентки — одни их самых требовательных в мире

«Если ты смог соответствовать московским стандартам, ты справишься с любой аудиторией в любой точке планеты. Это настоящая закалка. Мы на стыке европейской утонченности и восточной выразительности — и это сочетание за рубежом считается чем-то особенным. Русский макияж — это уже бренд», — рассказала Кристина.

Ранее 5-tv.ru писал, что документальный фильм первой леди США Мелании Трамп побил кассовый рекорд десятилетия. Основную массу зрителей составили женщины старше 55 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.