Глава МИД Ирана назвал конструктивными переговоры с США в Женеве

По сравнению с предыдущей встречей стороны добились заметного прогресса.

Фото, видео: Reuters/Pierre Albouy; 5-tv.ru

Второй раунд непрямых консультаций между представителями Ирана и США, посвященных ядерной программе, завершился в Женеве. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере и позволили продвинуться по ряду ключевых направлений.

По его словам, по сравнению с предыдущей встречей стороны добились заметного прогресса и в настоящее время лучше понимают, какие шаги необходимо предпринять для дальнейшего движения к соглашению.

К тому же министр отметил, что участники обменялись предложениями по иранскому ядерному досье, а на следующем этапе планируют перейти к обсуждению сути возможной договоренности с учетом достигнутых наработок.

Переговоры завершились 17 февраля в Женева. Иранскую делегацию возглавлял Аракчи. Он подчеркнул, что прибыл на встречу с инициативами, нацеленными на достижение справедливого и сбалансированного решения.

Со стороны США в диалоге участвовали спецпосланник президента Дональд Трамп Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Накануне Аракчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана в мирных целях. Он напомнил о работе исследовательского реактора TRR в Тегеране, построенного США еще до революции 1979 года. Установка производит радиоизотопы, применяемые при лечении онкологических и других заболеваний Последними, по оценкам иранской стороны, ежегодно пользуются более миллиона человек. Для работы реактора требуется топливо с уровнем обогащения 20%.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Вашингтон готов рассматривать компромисс по вопросу обогащения урана, поскольку чрезмерная жесткость позиций может привести к военной эскалации в регионе.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани выразил мнение, что США, вероятно, отказались от военного сценария в отношении Тегерана. Также он заявил, что Израиль пытается осложнить переговорный процесс и создает предпосылки для конфликта, что несет риски для всего региона. Как до этого писал 5-tv.ru, Иран готов отказаться от ядерной программы ради сделки с США.

