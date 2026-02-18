Как почерк раскрывает характер: ИИ проанализировал рукописи Толстого и Хармса

Графолог Кузнецова: Толстой был эгоцентриком, а Хармс — патологически мнительным

Почерк — это не просто способ записывать мысли. Это документ, в котором скрыты тайны характера человека. Искусственный интеллект недавно разобрал рукописи двух классиков российской литературы — Льва Толстого и Даниила Хармса. Результаты оказались неожиданными и открыли новые грани их личностей, о которых не говорили даже тома воспоминаний современников. Об этом как раз рассказало издание Life.ru.

Кандидат филологических наук Наталья Ломыкина провела уникальный эксперимент. Она взяла рукописи двух писателей, Толстого и Хармса, и отдала их на анализ не графологу, а искусственному интеллекту. Задача была проста: изучить почерк, проанализировать размер и форму букв, наклон строк, плотность письма, нажим пера, исправления и ритм, а затем создать психологический портрет писателя.

Первым под анализ попал почерк Даниила Хармса. Нейросеть выявила интересное сочетание строгой педантичности в письме и парадоксальной иронии. Хармс, как и его проза, казался формально безупречным, однако внутри его письма ощущался настоящий хаос и абсурд. Это идеально совпало с творческим методом писателя, который превращал обыденность в сюрреалистическое искусство.

Для проверки нейросети использовались неподписанные рукописи Льва Толстого. Перед программой не стояло ни имени автора, ни подсказок. Она должна была определить, кто мог написать эти строки.

В итоге искусственный интеллект определил Толстого как сложную, многогранную личность с внутренними противоречиями. Его почерк говорил о человеке-буре, сочетающем философскую глубину с эмоциональными всплесками. Когда эти выводы были представлены Владимиру Толстому, праправнуку писателя, тот был поражен точностью портрета.

«Можно уверенно сказать, что все эти характеристики применимы к личности Льва Толстого. При этом закономерно возникают два вопроса: первый — применимы ли они только и исключительно к нему? Второй — исчерпывают ли эти характеристики личность Льва Толстого? В обоих случаях ответы скорее нет, чем да», — отметил он.

Для проверки точности анализа эксперты пригласили профессионального графолога Татьяну Кузнецову. Ее выводы показали, что нейросеть увидела лишь верхушку айсберга. Например, Толстой оказался эгоцентриком с эмоционально подростковым восприятием мира. Он был настолько погружен в себя, что требовал от окружающих жить по его правилам. Узкие буквы свидетельствовали о глубоких переживаниях, хотя восприятие мира оставалось субъективным и ограниченным.

С анализом почерка Хармса история оказалась не менее увлекательной. Графолог выявила множество «улиток» — дополнительных петель внутри букв, что указывало на патологическую мнительность. Хармс был новатором, разрушавшим все старое. По мнению графолога, у Хармса был несколько вариантов почерка, что подчеркивало его склонность к экспериментам и самовыражению.

