Среда без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 18 февраля

Лаборатория солнечной активности: магнитная буря 18 февраля будет слабой

Солнечная активность в середине февраля продолжает вызывать внимание ученых и метеозависимых людей. Всплеск солнечной активности был зафиксирован 17 февраля, именно он привел к слабой магнитной буре на Земле. В ближайшие дни ситуация на Солнце обещает оставаться относительно спокойной. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ 17 февраля, около 7:35 по московскому времени, зафиксировала солнечную вспышку среднего уровня. Это событие оказалось неожиданным, так как Солнце в последние дни проявляло спокойствие. Исходя из предварительных данных, вспышка произошла на обратной стороне Солнца, и ее точное местоположение пока не установлено.

На данный момент ученые предполагают, что может быть либо одиночное событие, либо на Солнце развивается новая активная область. В таком случае можно ожидать увеличение солнечных вспышек в ближайшем будущем.

Предполагается, что 18 февраля геомагнитная ситуация будет спокойной. Магнитосфера Земли будет оставаться в зеленом диапазоне активности, и геомагнитные колебания составят около 3 баллов, что соответствует нормальному состоянию.

Солнечные индексы также остаются в пределах нормы: индекс Ap составляет 10, а радиопоток F10.7 — около 110 единиц, именно это указывает на стабильное поведение Солнца.

Синоптики прогнозируют следующие значения атмосферного давления на 18 февраля:

Москва — 753 мм ртутного столба;

Санкт-Петербург — 764 мм ртутного столба.

Для Москвы это значение немного ниже нормы (760 мм рт. ст.), что может вызвать слабость и сонливость у чувствительных людей. В Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы, и это сделает день комфортным для большинства людей.

Напряженная ситуация может быть 25 февраля, когда возможно возбуждение магнитосферы, что может предвещать магнитную бурю. Однако эксперты подчеркивают, что космическая погода меняется достаточно быстро, и в конце месяца ситуация может стабилизироваться.

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на поток заряженных частиц, поступающих от Солнца. Когда солнечный ветер достигает Земли, магнитосфера начинает колебаться, что может повлиять на работу техники и самочувствие людей.

Во время геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут ощущать головную боль, усталость, раздражительность и слабость. Эти явления связаны с внешним влиянием и не требуют лечения. В такие периоды специалисты рекомендуют соблюдать режим отдыха, пить много воды и избегать стресса.

