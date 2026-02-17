Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Первые кадетские классы открылись в столичных школах в 2014 году. Сегодня в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят.

Собянин о развитии кадетского образования в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве сложились крепкие традиции воспитания патриотов. Об этом Сергей Собянин написал в День кадета в своем канале в мессенджере MAX.

«Сегодня больше 70 школ Москвы носят имена героев Отечества. В школьных музеях, которых уже свыше 1,1 тысячи, создаются экспозиции о подвигах защитников Родины, в том числе о героях специальной военной операции. В военно-патриотических клубах под руководством опытных наставников молодежь участвует в поисковых экспедициях, изучает историю страны и готовится к военно-спортивным соревнованиям», — отметил мэр Москвы.

В 2014 году в московских школах открылись первые кадетские классы. Сегодня в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят. Главная задача кадетских классов — не военная подготовка, а воспитание ответственных, неравнодушных граждан, которые готовы служить обществу и своему городу. Поэтому при обучении много времени уделяется формированию лидерских качеств, командной работе и уважению к истории страны.

Каждый год московские кадеты участвуют в главных городских патриотических мероприятиях: параде «Не прервется связь поколений», вахте памяти на посту № 1 и других. Сегодня, в День кадета, торжественную клятву быть достойными гражданами своей страны дали ученики седьмых классов в Музее Победы на Поклонной горе.

