Без веселья и с молитвой: почему Любовь Успенская не празднует день рождения

Анастасия Антоненко
Певица призналась, что переживала тяжелые времена.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Любовь Успенская перестала устраивать праздники с момента начала СВО

Певица Любовь Успенская уже четыре года не отмечает день рождения и ничего не празднует. Такое решение она приняла после начала специальной военной операции (СВО). Об этом знаменитость рассказала в беседе с 5-tv.ru на съемках своего нового клипа.

Локацию артистка выбрала без привычного шика и блеска. Вместо огней и богатства — территория Храма Троицы-Чижи. Такой выбор Успенская связала с тяжелыми временами, которые связаны и с ее личными переживаниями, и с ситуацией в стране.

«Я не просто ее написала (песню. — Прим. ред.), я переживала тяжелые времена. И это связано с трагедией, которая у нас происходит в стране. И я посчитала, что это очень актуальная тема», — сказала певица.

Артистку можно назвать глубоко верующим человеком. Она просыпается каждое утро с молитвой и засыпает вместе с ней. После начала СВО Успенская решила, что не будет ничего праздновать и отмечать, пока не завершится операция. Это касается и ее дня рождения — 24 февраля.

«Честно говоря, у меня было такое совпадение, что четыре года назад у меня был день рождения именно 24 февраля, и началась операция. Мы собирались отмечать. Конечно, никто уже не отмечал, уже все отменили, и я себе сказала, что, пока эта операция идет, я никакие праздники, никакие дни рождения не устраиваю», — рассказала певица.

Ранее королева шансона рассказывала, что ушедший 2025 год стал для нее ужасным. Одна из причин — падение, которое чуть не привело к смерти.

Любовь Успенская сетовала, что в тот период ей сделали две операции. Не успев восстановиться, она продолжала выступать на концертах. 

