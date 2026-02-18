«Могла умереть»: Любовь Успенская рассказала об ужасном завершении 2025 года

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 110 0

Певица заверила, что все еще потихоньку приходит в себя.

Фото, видео: Смольников Виталий/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любовь Успенская: сломанная рука спасла от смерти

Ушедший 2025 год стал для певицы Любови Успенской ужасным. Одна из причин — падение, которое чуть не привело к смерти. Об этом королева шансона рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках своего нового клипа.

«Начался (2026 год. — Прим. ред.), я бы сказала, что не совсем удачно. Потому что тот год был ужасный. Но тот года закончился у меня очень плохо. Я поломала руку, я упала», — поделилась артистка.

Успенская посетовала, что в тот период ей сделали две операции. Не успев восстановиться, она продолжала выступать на концертах. Перенести пришлось только один, но и тот она потом отработала. По словам артистки, ей делали множество уколов, чтобы снять боль.

Певица добавила, что еще вполне легко отделалась, ведь она могла умереть, если бы вовремя не подставила руку.

«Это было ужасно. И сегодня, наконец-то я прихожу в себя. То есть у меня и боли ушли, и настроение есть, и надежда на то, что все будет хорошо», — на позитивной ноте закончила артистка.

После этого случая Любовь Успенская решила, что самое главное, что есть голос, чтобы петь, а «остальное поправится».

До этого артистка признавалась, что ее не отпускает история шестилетней давности, связанная с дочкой. Певица до сих пор испытывает глубокую душевную боль от того ужаса, который с ней произошел и который она бы ни за что не пожелала испытать даже врагу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

5:34
Папа года? Виталий Гогунский перепутал возраст своей дочери Миланы Стар
5:15
Не ваше дело: психолог объяснила, как отвечать на бестактные вопросы
4:59
Просто космос: как выглядит борющаяся с циррозом юмористка Светлана Рожкова
4:40
Без веселья и с молитвой: почему Любовь Успенская не празднует день рождения
4:22
Важно разговаривать: психолог о том, как помочь ребенку в конфликте с учителем
3:49
Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов

Сейчас читают

«Кровоточащая рана»: Любови Успенской не дает покоя давняя история с дочкой
Первый день переговоров РФ, США и Украины в Женеве: главное
Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть