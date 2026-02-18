В более чем 20 регионах объявили карантин в школах и детсадах из-за ОРВИ

Как отмечают эксперты, это последняя в сезоне волна роста заболеваемости.

Регионы России вводят карантин. За минувшую неделю более чем в двадцати субъектах школьников перевели на дистанционку.

Закрываются не только классы, но и группы в детских садах. Об этом пишут «Известия». Причина — высокие темпы распространения ОРВИ. В Пермском крае на дистанционное обучение ушли 105 классов в 43 школах. Растут тревожные показатели в Удмуртии, Якутии, Коми. Ухудшается ситуация в Новосибирской области и Забайкалье.

По данным Роспотребнадзора, в стране за минувшие семь дней зарегистрировали 775 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ. Но, как отмечают эксперты, это последняя в сезоне волна роста заболеваемости.

