«Вышел с больницы и поехал»: исполнитель «За тебя калым отдам» сорвал концерт

Исполнитель «За тебя калым отдам» сорвал концерт в Краснодаре

Исполнитель хита «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов оказался в больнице после выступления в Краснодаре. Концерт прошел 14 февраля в ресторане «Стерлядь». Этот вечер обернулся скандалом, следует из публикации артиста в социальных сетях.

В комментариях под постом исполнителя гости концерта писали, что зал, рассчитанный примерно на 600 человек, оказался переполнен. Некоторые были вынуждены вставать на диваны, чтобы увидеть сцену, а часть гостей с билетами так и не смогла попасть внутрь. Произошел технический сбой — на одни и те же места продали несколько билетов. Перед началом мероприятия возникла давка, а старт концерта задержался примерно на два часа.

Когда Тхагалегов все же вышел к публике, он исполнил несколько самых известных композиций.

«Одно дело, что вы себя плохо чувствовали. Другое — уйти „на перерыв“, не попрощаться с теми, кто пришел послушать вас и ждал два часа, стоя на ногах», — негодовали гости.

Позднее певец пояснил, что участвовал не в сольных концертах, а в формате «клаб шоу». Подобные мероприятия предполагают выступление приглашенного артиста с ограниченным количеством песен — обычно от восьми до десяти композиций. Он отметил, что выполнил заявленную программу и покинул площадку в соответствии с условиями формата.

Музыкант также признался, что перед концертом находился в больнице, однако все же решил выйти на сцену, чтобы не подвести организаторов и зрителей.

«Признаюсь, я вышел с больницы и поехал на выступление, чтобы не подводить организаторов и людей, которые купили билеты. Сольные Концерты проходят немного иначе и эти мероприятие разные. Я приношу извинения всем, кто приобрел билеты и не попали на мое выступление, я приношу извинения за организаторов, которые не донесли до людей формат мероприятия», — отметил артист.

Тхагалегов добавил, что не был осведомлен о том, что часть гостей с билетами не смогла попасть внутрь. Он сообщил, что тем, кто не присутствовал на выступлении, в ближайшее время вернут денежные средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.