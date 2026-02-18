«Идут прямые доклады»: Песков высказался о переговорах России с США и Украиной

Песков: давать оценки переговорам по Украине в Женеве пока преждевременно

Давать оценки трехсторонним переговорам по украинскому вопросу в Женеве в настоящий момент рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока рано об этом говорить, разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках», — отметил он.

В Женеве в этот же день стартовал второй день переговоров между Россией, Украиной и США. Диалог состоится в закрытом режиме.

Первый раунд консультаций, посвященных поиску возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине, прошел в Женеве 17 февраля. В переговорах приняли участие представители от России, США и Украины. Диалог прошел в отеле InterContinental Geneva. Как писал 5-tv.ru, переговоры прошли как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах.

Обсуждение длилось свыше четырех часов. Известно, что стороны обсуждали анализ текущей обстановки и потенциальные шаги по деэскалации конфликта.

Во главе российской делегации помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Американскую сторону представляли зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Делегацию Украины возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. В работе участвовали министр обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и другие официальные лица.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.