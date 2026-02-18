Мединский назвал тяжелыми переговоры России, США и Украины в Женеве

Переговоры России, США и Украины в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Об этом 18 февраля заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам двухдневных консультаций.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня. <…> Они были тяжелыми, но деловыми», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Мединского, встреча, состоявшаяся 18 февраля, продолжалась около двух часов. Стороны обсуждали возможные подходы к урегулированию конфликта и обменялись позициями по ключевым вопросам.

Очередной этап переговоров пройдет в ближайшее время.

Вчера в Женеве состоялся первый раунд консультаций по возможным путям урегулирования конфликта на Украине. Во встрече приняли участие делегации России, США и Украины. Переговоры прошли в отеле InterContinental Geneva.

Диалог продолжался более шести часов. Участники обсудили текущую ситуацию и варианты дальнейших шагов по снижению напряженности. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны США в переговорах участвовали Джаред Кушнер и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. Также в обсуждении приняли участие министр обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и другие представители украинской стороны.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.