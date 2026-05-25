Рособрнадзор вынес предостережения трем столичным вузам за массу нарушений

Элина Битюцкая
Один из университетов уличили ущемлении прав абитуриентов.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения трем высшим учебным заведениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля», — рассказали в надзорном органе.

В список нарушителей попали сразу три столичные организации. Московская международная академия отделалась относительно легко — поводом для предупреждения стала неполная информация об образовательных программах, размещенная в интернете.

Куда серьезнее список претензий к Московскому государственному лингвистическому университету. Инспекторы выяснили, что вуз принимал локальные нормативные акты, которые шли вразрез с действующим законодательством. Кроме того, руководство МГЛУ не полностью раскрыло данные о программах на сайте и разместило текстовые материалы в нечитаемых форматах, препятствующих свободному копированию.

Самой же чувствительной точкой стал регламент приемной кампании — выяснилось, что заявление о поступлении не содержит обязательной графы о потребности абитуриента-инвалида в создании специальных условий для учебы, равно как и сведений о праве на внеочередное зачисление.

Не остался без внимания и Российский университет медицины. Здесь надзорное ведомство зафиксировало грубое нарушение процедуры — повторную промежуточную аттестацию студентам проводил один и тот же преподаватель вместо того, чтобы собирать полноценную комиссию.

